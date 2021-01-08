Claudio Taffarel: Uğurcan çok iyi yolda

Galatasaray'ın efsane kaleci ve antrenörü Claudio Taffarel, Türkiye'de beğendiği kalecileri açıkladı. Uğurcan'ın çok iyi yolda olduğunu belirten Brezilyalı futbol adamı, Altay'la ilgili de konuştu.

Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve sarı-kırmızılı kulüpte bir dönem kaleci antrenörü olarak da görev yapan Claudio Taffarel, Fanatik gazetesine konuştu.

Türkiye'deki yerli kaleciler hakkında yorum yapan Brezilyalı futbol adamı, Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı. 54 yaşındaki antrenör, Muslera hakkında da konuştu.

Taffarel'in sözleri şu şekilde:

"OKAN İYİ İŞLER YAPIYOR"

"Galatasaray için bu çok önemli, Muslera olmadığında yerine koyabilecek kalecisi olması. Hem Fatih hem de Okan iyi işler yapıyorlar. Zamanla belki Okan oturacaktır, daha genç ona o şans tanınıyor. Muslera için de bu iyi bir durum. Çünkü Muslera en azından şu baskıyı hissetmiyor; bir an önce dönmeliyim. Belki tam iyileşmeden dönerse daha sıkıntılı olabilir ama en azından ona da o rahatlığı veriyor, daha iyi tedavi olması ve zamanında dönebilmesi adına. Bir de genel olarak Türkiye’de genç kalecilere önem verildiğini düşünüyorum. Takımda Türk genç kaleciler var onlara şanslar veriliyor, bu da Türk futbolu için çok önemli. Tabii ki bazı hatalar oluyor ve buna sabrediliyor, bunun gelecekte çok büyük faydası olacağını düşünüyorum."





"MUSLERA AYNI SEVİYEDE DÖNER"

"Bence döner çünkü Muslera çok büyük bir profesyonel çok iyi çalışıyor. Şu an orada Fadıl Koşutan hoca var onun hocası o da çok iyi bir hoca ben takip ediyorum çok da iyi çalışıyorlar. Rahatlıkla aynı seviyeye geleceğini düşünüyorum sorun olacağını düşünmüyorum."

"UĞURCAN ÇOK İYİ YOLDA"

"Şimdi aslında hepsini net söylemem zor ama Uğurcan ben oradayken de oynamaya başlamıştı. Uğurcan’ı takip ediyordum. Onun performansı gayet iyi gidiyor, iyi bir yolda. Diğer tarafta Altay falan devam ediyorlar iyi kaleciler olacaklar. Uğurcan’ın çok iyi yolda olduğunu düşünüyorum."







