Clichy: Başakşehir'de şampiyon olmak daha değerli

Başakşehir'in tecrübeli sol beki Gael Clichy, Türkiye'ye geliş sürecinden kazandıkları şampiyonluğa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Başakşehirli Gael Clichy, FIFA’nın resmi sitesine konuştu.

İlk geldiğinde Türkiye Ligi'nin kolay geçeceğini düşündüğünü belirten 35 yaşındaki oyuncu, daha sonra sahaya çıkmaya başladıkça bu görüşünün değiştiğini söyledi.

Clichy, "Eşime 'İstanbul'a gittiğimizde sakin olalım' dedim. Çünkü kolay olacağını düşündüm. Bir iç saha maçında genç bir oyuncunun sağ kanatta beni mahvettiğini hatırlıyorum. Karıma 'Bu böyle devam edemez' dedim. Özel hoca tutup, evde de çalışmaya başladım." dedi.

"BİZİM VERDİĞİMİZ MESAJ ÇOK GÜÇLÜ"

Tecrübeli sol bek, “Bu deneyim, Arsenal’de yaşadığımla karşılaştırılmaz. Çünkü Premier Lig dünyanın en iyi liglerinden biri. Bunun yanında kişisel başarı olarak da şampiyonluk gerçekten güzel. Türkiye’de 1959’dan beri sadece 5 takım bu başarıyı kazandı. Bizim verdiğimiz mesaj çok güçlü. Çünkü her yıl ilerleyerek bunu başardık. İlk yıl gol farkıyla 3. olduk, geçen sene 2. olduk, bu yıl başardık." dedi.

"ADEBAYOR OLMASAYDI GELMEZDİM"

Adebayor'un buraya gelmesinde önemli rol oynadığını belirten Clichy, "İnsanların bu başarıyı elde edebileceğimizin farkında olduğunu düşünüyorum. Çok büyük taraftar kitlesine sahip olmadan da sempati topladık. Çünkü bu takım iyi futbol oynuyordu ve iyi sonuçlar alıyordu. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan oyuncuların gelmesi, büyük bir teşvik oldu. Adebayor olmasaydı ben Başakşehir’e gelmezdim. Birçok takım şampiyonluk kazandıktan sonra çöküş yaşadı. Bundan sonra nasıl tepki vereceğimiz de değerli." şeklinde konuştu.

"DAHA ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Başakşehir ile kupa kaldırmanın Galatasaray formasıyla şampiyon olmaktan daha çok şey ifade ettiğini söyleyen sol bek oyuncusu, "Arsenal ile ligi kazandığımda, Premier Lig’i kazanan en genç oyuncu oldum ve bu tarihsel bir başarıydı. Dolayısıyla buraya geldiğimde, Başakşehir ile tarih yazmaktan başka aklımda hiçbir şey yoktu. Başakşehir'e geldiğimde insanlar bana ‘Neden Fenerbahçe veya Galatasaray'ı seçmediniz' dedi. Başakşehir ile şampiyonluk kazanmanın daha büyük bir şey olacağını biliyordum. Galatasaray ile üç yerine Başakşehir ile bir şampiyonluğu tercih ediyorum çünkü daha çok şey ifade ediyor.” ifadelerini kullandı.