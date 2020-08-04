Clichy: Türkiye'de görülmeyen şeyleri görüyoruz

Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Türkiye'deki günlerine ilişkin, "3 yıldır buradayım ve başka yerde göremeyeceğiniz şeyleri burada görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Gael Clichy, Başakşehir'in Kopenhag ile oynayacağı maç öncesi BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.

Tarihi şampiyonlukla ilgili "Biraz şanslıydık ve başardık." ifadelerini kullanan tecrübeli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çok büyük bir başarı.1959'dan beri Türkiye'de ligi sadece beş takım kazandı. Bu yüzden bizim için gelip bunu yapmak gerçekten büyük bir başarı."





"TÜRKİYE'DE BAŞKA YERDE GÖREMEYECEĞİNİZ GARİPLİKLER VAR"

Öte yandan Türkiye'de birçok gariplik yaşadığından da bahseden Clichy, "3 yıldır buradayım ve başka yerde göremeyeceğiniz şeyleri burada görebiliyorsunuz. Mesela geçen yıl Fenerbahçe ile oynadığımız maçta gol attık, hakem golü izlemek için VAR'a gitti. Fakat VAR'da elektrik kesintisi yaşandı ve golümüz iptal edildi." dedi.