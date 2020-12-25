CM efsanesi Maxim Tsigalko vefat etti

CM efsanesi Maxim Tsigalko vefat etti

Bir CM efsanesi olan Maxim Tsigalko, 37 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir Championship Manager serisi efsanesi olan Belaruslu forvet Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Belarus'ta 2004 lig şampiyonluğu kazanan ve 2 kez Belarus milli takım forması giyen Tsigalko, kariyeri boyunca Dinamo Minsk, Naftan, Kaysar, Banants ve Savit formaları giydi.

26 yaşındayken futbola veda eden Tsigalko, gerçek kariyerinde oyundaki kadar başarılı olamamıştı.

Tsigalko'nun ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.