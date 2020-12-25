Euro
9.2276
-0.16%
Dolar
7.5448
-0.23%
Altın
456.41
-0.05%
Borsa
1.437
0.74%
Bitcoin
184.152
4.03%
EXEN Coin
10.88
4.61%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    CM efsanesi Maxim Tsigalko vefat etti

    Bir CM efsanesi olan Maxim Tsigalko, 37 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 13:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    CM efsanesi Maxim Tsigalko vefat etti

    Bir Championship Manager serisi efsanesi olan Belaruslu forvet Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.

    ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

    Belarus'ta 2004 lig şampiyonluğu kazanan ve 2 kez Belarus milli takım forması giyen Tsigalko, kariyeri boyunca Dinamo Minsk, Naftan, Kaysar, Banants ve Savit formaları giydi.

    26 yaşındayken futbola veda eden Tsigalko, gerçek kariyerinde oyundaki kadar başarılı olamamıştı.

    Tsigalko'nun ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

    CM efsanesi Maxim Tsigalko vefat etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir