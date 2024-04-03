Çocukların Mauro Icardi'ye olan hayranlığı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin seremoni öncesinde çocuklarla olan fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup ederken, maç öncesi seremonide dikkat çeken bir sahne yaşandı.

Küçük çocukların, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye olan hayranlıkları gözlerden kaçmadı.

Yeni nesilin Icardi çılgınlığı

Maç öncesi sahada bulunan çocuklar, Icardi'ye sarılmak için birbirleriyle yarışırken, yeni neslin Arjantinli futbolcuya duyduğu bu hayranlık eşi benzeri olmayan şekilde büyümeye devam ediyor.