Colin Kazım'dan şık gol

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçında Karagümrük forması giyen Colin Kazım şık bir gole imza attı.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük, 33. dakikada Colin Kazım ile öne geçerken, Beşiktaş, bu gole 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.

Kazım'dan harika gol

Maça ise Colin Kazım'ın attığı şık gol damgasını vurdu. Karşılaşmanın 33. dakikasında hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında sağ çaprazda topla buluşan Kazım, ceza alanına girmeden çok sert vurdu ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)