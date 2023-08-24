Colley: Golüm için ve kazandığımız için mutluyum Beşiktaşlı Omar Colley, Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i uzatma dakikalarında yeni oyuncusu attığı golle 3-2 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Siyah-beyazlıların ikinci golünü atan Omar Colley, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"İyi oynadık ve kazandık"

Colley, "Çok mutluyum. Çok zor bir maçtı. Beşiktaş olarak iyi oynadık ve kazandık. Gol atmak da ekstra bir mutluluk veriyor. Böyle zor ve kilitlenen maçlarda duran toplar çok önemli. Golüm için ve kazandığımız için mutluyum. Genk dönemine göre çok tecrübeliyim ve daha iyiyim. Orada da atıyordum ama bu gollerim başlangıç diyebilirim" dedi.

"Türkiye ligi kolay gelmiş olabilir mi? Sanki öyle gelmiş gibi bir havası. Kendisi ne düşünür?" sorusuna Colley, şu ifadeleri kullandı: