Colley: Golüm için ve kazandığımız için mutluyum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i uzatma dakikalarında yeni oyuncusu attığı golle 3-2 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Siyah-beyazlıların ikinci golünü atan Omar Colley, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.
"İyi oynadık ve kazandık"
Colley, "Çok mutluyum. Çok zor bir maçtı. Beşiktaş olarak iyi oynadık ve kazandık. Gol atmak da ekstra bir mutluluk veriyor. Böyle zor ve kilitlenen maçlarda duran toplar çok önemli. Golüm için ve kazandığımız için mutluyum. Genk dönemine göre çok tecrübeliyim ve daha iyiyim. Orada da atıyordum ama bu gollerim başlangıç diyebilirim" dedi.
"Türkiye ligi kolay gelmiş olabilir mi? Sanki öyle gelmiş gibi bir havası. Kendisi ne düşünür?" sorusuna Colley, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Ligi kolay değil. Önceden ligle ilgili bilgim vardı. Asla kolay değil. Adaptasyon sürecimi Şenol Güneş en iyi şekilde halletmemi sağladı. Beni kanatlarının altına aldı. Baba edasıyla bana sahip çıktı. Beşiktaş'ta 6 aydır oynuyorum ve kaybetmedik. Bu harika bir şey. Herkes beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Bir aile gibiyiz. Konferans Ligi'ne kalmak ve kupa kazanmak istiyoruz. Benim kariyerimde kupa yok, kupa istiyorum. Şenol Güneş benim için çok önemli. Beşiktaş ile evliliğimizde harika bir uyum var. Bu formayı giydiğim sürece her şeyi yapacağım.