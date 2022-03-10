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    Collina'dan Cüneyt Çakır'a telefon

    Collina'dan Cüneyt Çakır'a telefon

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina, MHK’nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan deneyimli isim Cüneyt Çakır’ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 10:09
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    Merkez Hakem Kurulu’nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan “hakem operasyonu”, FIFA ve UEFA’da da büyük yankı uyandırdı.

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır’ı telefonla arayarak, “Neler oluyor orada?” diye şaşkınlığını dile getirdi.

    Deneyimli hakem, Collina’ya kendisi ile birlikte bazı üst düzey hakemler hakkında alınan kararın gerekçesini kendisinin de bilmediğini ve yapılacak açıklamayı beklediklerini aktardı.

    Collina dan Cüneyt Çakır a telefon #1

    ATLETİK TESTİ KAÇIRIYOR

    15 gün sonra Dünya Kupası’na aday hakemlerin yapılacak atletik testine katılması gereken, ancak yaşanan gelişmelerden sonra durumu belirsiz hale gelen Çakır’ın, karar değişmez ise 2022’de Katar’da düzenlenecek turnuvaya gitme olasılığı da büyük olasılıkla ortadan kalktı.

    Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda maç yönetme hakkını elde etse idi, dünyada üç turnuvada üst üste görev yapan ilk hakem unvanını da kazanacaktı.

    Collina dan Cüneyt Çakır a telefon #2

    BUNUN ARKASINDA NE VAR?

    Skorer'de yer alan habere göre; UEFA’nın üst düzey yöneticileri de TFF ile temasa geçerek bilgi aldı. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle FİFA kokartlı Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini “şok olduk” şeklinde dile getirirken, “Bunun arkasında ne var?” sorusunu yönelttiler.

    Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK’nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.

    Türk Futbolu’nu derinden sarsan kararların, Merkez Hakem Kurulu içinde de ciddi rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü. Operasyona sıcak bakmayan bazı üyelerin önümüzdeki günlerde istifa edebileceği, MHK’nin varlığının da tartışmaya açılabileceği öğrenildi.

    Collina dan Cüneyt Çakır a telefon #3


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