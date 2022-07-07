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    Comolli, Fenerbahçe'deki yardımcısı Selinay Gürgenç'le evlendi

    Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi.
    • 07.07.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 15:16
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    Comolli, Fenerbahçe'deki yardımcısı Selinay Gürgenç'le evlendi

    Fransız ekibi Toulouse'un başkanlığını yapan sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'deyken kendisinin yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi.

    "Kulübe aşık oldum" demişti

    Comolli geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda Fenerbahçe'ye geldiği için pişman mısın sorusuna "Hayır, asla, asla. Asla da olmayacağım. Ülkeye, şehre, insanlara âşık oldum, kulübe aşık oldum. Hâlâ Fenerbahçe Beko'nun oynadığı her EuroLeague maçını izliyorum." cevabını vermişti.

    Comolli, Fenerbahçe deki yardımcısı Selinay Gürgenç le evlendi #1

    Comolli, Fenerbahçe deki yardımcısı Selinay Gürgenç le evlendi #2


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