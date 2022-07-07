Haberler

Futbol Haberleri

Comolli, Fenerbahçe'deki yardımcısı Selinay Gürgenç'le evlendi

Comolli, Fenerbahçe'deki yardımcısı Selinay Gürgenç'le evlendi

Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi.