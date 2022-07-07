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- Comolli, Fenerbahçe'deki yardımcısı Selinay Gürgenç'le evlendi
Comolli, Fenerbahçe'deki yardımcısı Selinay Gürgenç'le evlendi
Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi.
- 07.07.2022 - 15:13
- Güncelleme : 07.07.2022 - 15:16
Fransız ekibi Toulouse'un başkanlığını yapan sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'deyken kendisinin yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi.
"Kulübe aşık oldum" demişti
Comolli geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda Fenerbahçe'ye geldiği için pişman mısın sorusuna "Hayır, asla, asla. Asla da olmayacağım. Ülkeye, şehre, insanlara âşık oldum, kulübe aşık oldum. Hâlâ Fenerbahçe Beko'nun oynadığı her EuroLeague maçını izliyorum." cevabını vermişti.