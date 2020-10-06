Comolli'nin yaptığı 30 transferin 22'si gitti

Fenerbahçe'de, 2018-2020 yılları arasında görev alan sportif direktör Damien Comolli döneminde yapılan 30 transferin 22'si takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 2020 yılı ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin yaptığı transferlerin büyük çoğunluğu takımdan gitti. Fransız sportif direktör, görevde bulunduğu süre boyunca 30 transfer gerçekleştirmişti.

Bu süreçte yapılan transferlerden sonra, takımdaki sportif başarısızlık ve oyuncuların beklentilerin uzağında kalması Comolli'nin transferlerinin takımdan ayrılmasına yol açtı.

İLK SEZONDAKİ OYUNCULAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

47 yaşındaki futbol adamı, ilk transfer döneminde Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson, Harun Tekin, Yassine Benzia ve Tolga Ciğerci'yi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.

Sarı-lacivertli takımda, Fransız sportif direktörün ilk transferlerinden Ferdi Kadıoğlu, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci kadroda kalan isimler oldu.

DEVRE ARASINDA 5 TRANSFER GERÇEKLEŞMİŞTİ

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun devre arasında tam 5 oyuncu takviyesi yapmıştı.

Sarı-lacivertli takım, 2018-2019 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapınca, devre arasında 5 isimle daha sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe, bu dönemde Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajc, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i kadrosuna katmıştı.

Comolli'nin kış transfer dönemindeki takviyelerden Victor Moses, Miha Zajc ve Tolgay Arslan takımdan gönderilirken, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar ise kadroda kalan isimler arasında yer aldı.

İKİNCİ YILDA KRUSE VE RAMI PROBLEMİ

Fenerbahçe, Damien Comolli'nin ikinci yılında da transferde hız kesmedi.

Söz konusu sürecin yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir futbolcuyu da ara transferde renklerine bağlamıştı.

Fransız futbol adamı, yaz transfer döneminde Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Yasir Subaşı, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Zanka, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo'yu takıma kazandırmıştı.

Bu isimlerin yanı sıra ara transfer döneminde Simon Falette kiralanmış ancak Comolli, bu transferi kendisinin yapmadığını açıklamıştı.

2019-2020'da, ilk sezonuna göre daha iyi transferlere imza atan Comolli, Kruse ve Rami transferlerinde ise büyük tepki toplamıştı.

Fenerbahçe, Adil Rami'den hiç faydalanamazken, Max Kruse ise daha çok saha dışı olaylarıyla gündemde kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki oyunculardan Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Yasir Subaşı, Adil Rami, Murat Sağlam, Deniz Türüç, Zanka ve Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırırken, Emre Belözoğlu futbolculuk kariyerini noktaladı. Vedat Muric ise 17,5 milyon euro karşılığında İtalya'nın Lazio takımına transfer oldu.

Altay Bayındır, Garry Rodrigues ve Luiz Gustavo ise kadroda kalan isimler oldu.

KALANLARIN ÇOĞU KULÜBEDE

Fenerbahçe'de Comolli döneminde transfer edilen isimlerden kadroda kalanların büyük bölümü yedek kulübesinde yer aldı.

Bu isimlerden Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Garry Rodrigues yeni transferlerin gelişiyle ilk 11'in uzağında kaldı.

CAMİA 3 İSME SICAK BAKTI

Fenerbahçe'de Comolli döneminde takıma katılan 3 futbolcu ise yeni dönemde kadronun önemli isimleri arasına girdi.

Söz konusu futbolculardan Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, beğenilen isimler arasında yer aldı.