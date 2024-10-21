Corentin Tolisso'dan Beşiktaş yorumu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'un yıldızı Corentin Tolisso, siyah-beyazlı takımla oynayacakları maç hakkında konuştu.

4-0 kazandıkları Le Havre maçının ardından konuşan Tolisso, Beşiktaş maçını işaret etti ve şu sözleri sarf etti;

Çok mutluyuz çünkü buraya kazanmak ve iyi gidişatımızı sürdürmek için gelmek istiyorduk. İkinci yarıya oldukça belirsiz bir başlangıç yaptık ama Malick Fofana'nın golü bize iyi geldi. Galibiyetleri bir araya getiriyoruz ve grup olarak iyi gidiyoruz. Harika bir dinamiğimiz var ama maçtan önce soyunma odasında kendimize alçakgönüllü olmamız gerektiğini söyledik. Ligde dört galibiyet aldık diye dünyanın kralı olmuş değiliz. Çok mutluyuz ve şimdi önümüzde Perşembe günü oynayacağımız Beşiktaş maçına bakıyoruz.