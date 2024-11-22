Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, yürüdüğü sırada, henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Aka, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Haberi alan Futbol Federasyonu "Acımız Büyük! Bu Vahşeti Şiddetle Kınıyoruz" başlığıyla açıklama yaptı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

3. Lig kulüplerimizden Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz.



Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka'nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.