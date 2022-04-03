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    Cornelius: Biz bunu 3'lü oynayanlara yaparız

    Beşiktaş beraberliğinin ardından Trabzonspor'da Cornelius, "Arkada 3'lü oynayan takımlara karşı arkaya sarkmaya çalışırım. Hüseyin Türkmen ile göz göze geldik ve bana harika bir top attı." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 23:42
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    Cornelius: Biz bunu 3'lü oynayanlara yaparız

    Trabzonspor'un Beşiktaş ile berabere kaldığı maçın ardından Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

    Maçın ardından Trabzonspor'da gol atan Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

    İkinci yarı oyuna girmesi ve gol atmasıyla ilgili konuşan Andreas Cornelius "Hocamız topu arkadaşlarıma servis etmemi istedi. Sıkıntı yaşadığımız maçlarda bunu yaparız. Ben de elimden geleni yaptım." dedi.

    "3'LÜ OYNAYAN TAKIMLARA KARŞI ARKAYA SARKMAYA ÇALIŞIRIM"

    Cornelius ayrıca "Arkada 3'lü oynayan takımlara karşı arkaya sarkmaya çalışırım. Hüseyin Türkmen ile göz göze geldik ve bana harika bir top attı." açıklamasını yaptı.Cornelius: Biz bunu 3 lü oynayanlara yaparız #1


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