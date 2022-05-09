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    Cornelius: Devler Ligi için heyecanlanıyorum

    Danimarka basınına konuşan Cornelius, “Burada tarihi bir şampiyonluk kazandık. 3 yıl daha sözleşmem var. Müthiş bir takımız ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için büyük heyecan duyuyorum” dedi.
    • 09.05.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 16:25
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    Cornelius: Devler Ligi için heyecanlanıyorum

    Trabzonspor ’da ikinci baharını yaşayan Andreas Cornelius, attığı 15 golle şampiyonlukta kilit rol oynadı.

    Danimarka basınına açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki forvet, “En başından beri hocamız bizi şampiyonluğa motive etti. Maç kazandıkça, hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu gördük. Özellikle İstanbul’daki rakiplerimize karşı aldığımız galibiyetlerin yeri farklıydı.

    38 yıllık hasreti bitirmek için tüm takım savaştık ve başardık. Kutlamalardaki coşku inanılmazdı. Şehirde kahraman gibiyiz. Tarihi bir şampiyonluk kazandık.” dedi.

    Cornelius: Devler Ligi için heyecanlanıyorum #1

    "Sırrımız takım organizasyonu"

    Hollanda ve İtalya’dan pek çok kulübün takibinde olan Cornelius, Trabzonspor’da devam edeceğini söyledi. Danimarkalı yıldız şöyle devam etti:

    “Müthiş bir takımız ve burada ne kadar değerli olduğumu hissettiriyorlar. Başarımın sırrı, takım organizasyonu. Önemli oyunculara sahibiz. Trabzonspor’da mutluyum ve 3 yıl daha sözleşmem var. Burada kalacağım. Yaz tatilinden sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için büyük heyecan duyuyorum.”


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