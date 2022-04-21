- Haberler
- Futbol Haberleri
- Cornelius, kendisine benzeyen Meine Kiewiet'le buluştu
Cornelius, kendisine benzeyen Meine Kiewiet'le buluştu
- 21.04.2022 - 16:57
- Güncelleme : 21.04.2022 - 17:20
Süper Lig'de 33 hafta geride kalırken lider Trabzonspor, şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor.
Bordo-mavililerde bu sezon gole en çok katkı sağlayan isim ise Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius...
Cornelius bu sezon toplamda 13 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, bordo-mavili taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda.
Cornelius, kendisine benzeyen Meine Kiewiet'le buluştu İZLE
Herkes Cornelius sandı
Saha içinde gündemde olan Danimarkalı oyuncu saha dışında da gündem oluyor. Cornelius'a benzerliğiyle bilinen Meine Kiewiet, bir Trabzonspor maçını canlı izlemeye gitmişti.
Maçta benzerliğiyle dikkatleri çeken Kiewiet, taraftarların iligisini üzerine toplamıştı.
Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kiewiet, bordo-mavililerin tesislerine giderek Cornelius ile tanışma fırsatı yakaladı. O anlar izleyenleri oldukça gülümsetti.