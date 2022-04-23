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    Cornelius seri yapmak istiyor

    Kayserispor maçında golünü atan Andreas Cornelius, Adana Demirspor filelerini de havalandırıp seri yapmayı hedefliyor.
    • 23.04.2022 - 17:14
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    Cornelius seri yapmak istiyor

    Hafta içinde Kayserispor ile oynanan kupa maçında takımına galibiyeti getiren golü atan bordo-mavililerin başarılı golcüsü Andreas Cornelius, Adana Demirspor  maçında da gollerine devam edip seri yapmak istiyor.

    Yarı final ilk karşılaşmasında kazandıkları 90 dakika sonrası, “Performansımdan memnunum. Adana Demirspor karşısında da golümü atıp, devamını getirmek istiyorum. Şampiyonluk avuçlarımızın içinde” diyen Danimarkalı forvetin ligde 13 golü bulunuyor.

    6 gol atabilirse, kariyer rekoru kıracak

    Hem şampiyonluk hem de krallık hedefi olan 29 yaşındaki yıldız, geride kalan 5 haftada toplam 6 gol atabilirse, kariyer rekoru kıracak.

    Trabzon’da ikinci baharını yaşayan Cornelius, 2012-2013 sezonunda Kopenhag formasıyla ligde şampiyonluk sevinci yaşamış ve 18 kez ağları sarsmıştı.

    Cornelius seri yapmak istiyor #1


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