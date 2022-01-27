Euro
15.2663
-0.14%
Dolar
13.6119
0.16%
Altın
794.4610
-0.02%
Borsa
1965
0.69%
Bitcoin
503.222
-2.64%
BTXN Coin
30.36
-2.84%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Cornelius taraftarın gönlünü fethetti

    Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Cornelius ortaya koyduğu performansla takımına önemli katlı sağladı. Başarılı golcü takımıyla çıktığı 24 maçta 14 gole doğrudan etki etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cornelius taraftarın gönlünü fethetti

    Andreas Cornelius sezon başındaki uyun sürecini geride bırakarak ortaya koyduğu performansla Tranzonspor taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı.

    12 GOL 2 ASİST

    Norveçli oyuncu ligde bordo-mavili formayla bir gol daha atması durumunda Parma performansını yakalamış olacak. Cornelius bu sezon çıktığı 24 maçta, 12 gol ve 2 asistle oynadı.

    Deneyimli golcü Parma'da 57 maçta 13 kez fileleri sarstı.

    Cornelius taraftarın gönlünü fethetti #1


    Görüş Bildir