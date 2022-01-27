Cornelius taraftarın gönlünü fethetti

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Cornelius ortaya koyduğu performansla takımına önemli katlı sağladı. Başarılı golcü takımıyla çıktığı 24 maçta 14 gole doğrudan etki etti.

Andreas Cornelius sezon başındaki uyun sürecini geride bırakarak ortaya koyduğu performansla Tranzonspor taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı.

12 GOL 2 ASİST

Norveçli oyuncu ligde bordo-mavili formayla bir gol daha atması durumunda Parma performansını yakalamış olacak. Cornelius bu sezon çıktığı 24 maçta, 12 gol ve 2 asistle oynadı.

Deneyimli golcü Parma'da 57 maçta 13 kez fileleri sarstı.