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    Cornelius'un aklı gol krallığında

    Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor maçında galibiyet golünü atan, ligdeki Adana Demirspor deplasmanında da 1 gol, 1 asistlik performansıyla fark yaratan Cornelius, seriye kilitlendi.
    • 30.04.2022 - 10:22
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    Cornelius'un aklı gol krallığında

    Sörloth’un ardından Trabzonsporlu taraftarların ‘Kuzey’in Yeni Kralı’ diye seslendiği Danimarkalı yıldız, şampiyonluğun yanı sıra ligde krallığa ulaşmak istiyor.

    15’er gollü Umut Bozok ve El Kaabi’yi 14 golle takip eden Cornelius, kalan 4 maçlık periyotta 4 kez fileleri havalandırırsa, kariyer rekoruna ulaşacak.

    İyi teklifler bekleniyor

    Hollanda ve İtalya’dan pek çok kulübün radarına giren Cornelius için yaz döneminde 10 milyon euro civarında transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor.


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