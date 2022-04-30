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- Cornelius'un aklı gol krallığında
Cornelius'un aklı gol krallığında
Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor maçında galibiyet golünü atan, ligdeki Adana Demirspor deplasmanında da 1 gol, 1 asistlik performansıyla fark yaratan Cornelius, seriye kilitlendi.
- 30.04.2022 - 10:22
Sörloth’un ardından Trabzonsporlu taraftarların ‘Kuzey’in Yeni Kralı’ diye seslendiği Danimarkalı yıldız, şampiyonluğun yanı sıra ligde krallığa ulaşmak istiyor.
15’er gollü Umut Bozok ve El Kaabi’yi 14 golle takip eden Cornelius, kalan 4 maçlık periyotta 4 kez fileleri havalandırırsa, kariyer rekoruna ulaşacak.
İyi teklifler bekleniyor
Hollanda ve İtalya’dan pek çok kulübün radarına giren Cornelius için yaz döneminde 10 milyon euro civarında transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor.