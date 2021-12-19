Cornelius'un son 4 şutu da gol oldu

Cornelius'un son 4 şutu da gol oldu

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius çektiği son 4 şutta da ağları bularak performansıyla alkış aldı.

Hatayspor maçında bir gol, bir asistle sahanın yıldızı olan Andreas Cornelius, performansıyla göz kamaştırıyor.

10 İSABETTE 3 GOL ATMIŞTI

Süper Lig'de çektiği son dört isabetli şutta da fileleri havalandıran Danimarkalı futbolcu, daha önceki 10 isabetinde 3 gol atabilmişti.



