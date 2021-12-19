Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
783.450
1.19%
BTXN Coin
42.70
9.06%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Cornelius'un son 4 şutu da gol oldu

    Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius çektiği son 4 şutta da ağları bularak performansıyla alkış aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cornelius'un son 4 şutu da gol oldu

    Hatayspor maçında bir gol, bir asistle sahanın yıldızı olan Andreas Cornelius, performansıyla göz kamaştırıyor.

    10 İSABETTE 3 GOL ATMIŞTI

    Süper Lig'de çektiği son dört isabetli şutta da fileleri havalandıran Danimarkalı futbolcu, daha önceki 10 isabetinde 3 gol atabilmişti.

    Cornelius un son 4 şutu da gol oldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir