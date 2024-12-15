Çorum FK - Amedspor maçında puanlar paylaşıldı

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1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Çorum FK ile Amedspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Çorum FK'nın golünü 68. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan kaydetti. Amedspor'a beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Zargo Toure kendi kalesine attı.

İKİ TAKIM DA 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Çorum FK 24, Amedspor ise 22 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Amedspor ise Ümraniye'yi konuk edecek.