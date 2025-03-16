Çorum FK, Ankara Keçiörengücü karşısında son dakikada güldü

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1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Çorum FK oldu.

3 PUAN SON DAKİKADA GELDİ

Çorum FK'da golleri Atakan Akkaynak 6. dakikada, Ferhat Yazgan 62. ve 90+6'da Burak Süleyman kaydetti.

Konuk ekip Ankara Keçiörengücü'nün golleri 4 ve 21. dakikalarda Malaly Dembele'den geldi.

ÇORUM FK PUANINI 45 YAPTI

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 45'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi. Keçiörengücü ise 42 puanla 12. sırada yer aldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Çorum FK, Pendikspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.