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Haber Merkezi

TFF 1. Lig’de Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Çorum FK, 5. sırada iddiasını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, yaptığı açıklamada asgari ücretle geçinmeye çalışan taraftarların bilet satın almasına rağmen, protokolde bedavaya yer edinen kişilere sert tepki gösterdi.

“ASGARİ ÜCRETLİ BİLET ALIYOR, PARTİLİLER BEDAVAYA GİRİYOR”

Oğuzhan Yalçın, “Geçim sıkıntısı yaşayan taraftarlarımızın tribünde tepki göstermesi normal. Ama gariban bilet alırken, bazı partililerin protokole ücretsiz girmek için isim yazdırması kabul edilemez. Utanın abi, bu kadar mı düştünüz? Maça bedava girmek için 100-150 lira bile vermiyorsunuz, ayıp.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN DESTEK

Yalçın’ın açıklamaları taraftarlar arasında destek buldu. Sosyal medyada pek çok taraftar, kulüp başkanının bu tavrını takdirle karşıladı.