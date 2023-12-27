Çorum FK, Berkay Can Değirmencioğlu ile yollarını ayrıldı Serkan Özbalta yönetiminde 1. Lig'de 7. sırada bulunanan Çorum FK, savunma oyuncusu Berkay Can Değirmencioğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA

1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de, savunma oyuncusu Berkay Can Değirmencioğlu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Berkay Can ile sözleşmenin feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Kariyerinde başarılar dileriz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcularımızdan Berkay Can Değirmencioğlu ile karşılıklı görüşmeler sonucu sözleşme feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Bu sezon ligde 3 maçta 31 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 28 dakika süre alan Berkay Can, Trabzonspor ile oynanan Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı erken kapatmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)