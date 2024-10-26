Çorum FK evinde Gençlerbirliği'ni yendi

Haber Merkezi
1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Çorum FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren tek golü 62. dakikada Suat Kaya kaydetti.
ÇORUM FK, 3 PUANI TEK GOLLE ALDI
Bu galibiyetle birlikte Çorum FK, puanını 13'e çıkartırken Gençlerbirliği 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Çorum FK, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.
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