Çorum FK evinde İstanbulspor'u yendi

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1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, İstanbulspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Çorum'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Ferhat Yazgan, 59'da Suat Kaya ile 89'de Eren Karadağ attı.

İstanbul'un tek sayısını 53'te penaltıdan Muammer Sarıkaya kaydetti.

29 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 29 yapan Çorum FK, ligdeki bir sonraki maçında Ümraniyespor'u konuk edecek.

27 puanda kalan İstanbulspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.