Çorum FK, Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle döndü

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1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Atakan Akkaynak ve 53. dakikada Eren Karadağ kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golü ise 71. dakikada Leo Gaucho'dan geldi.

TUNCAY ŞANLI, İLK MAÇINI KAZANDI

11 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Çorum FK, Tuncay Şanlı ile çıktığı ilk maçta 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Çorum ekibi, 42 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.

Yenilmezlik serisi sona eren Gençlerbirliği ise 48 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, İstanbulspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.