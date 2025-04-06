Çorum FK ile Esenler Erokspor'un düellosunda kazanan çıkmadı
Haber Merkezi

1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK, Esenler Erokspor'u ağırladı.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Esenler'in sayılarını 7 ve 32. dakikalarda Fernandes ile 13. dakikada Kayode kaydetti.

Çorum'un gollerini 23 ve 88. dakikalarda Ferhat Yazgan ile 47. dakikada Atakan Akkaynak attı.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN TOPLADI

Bu sonuçla son 4 maçında 8 puan toplayarak puanını 47 yapan Çorum FK, ligdeki bir sonraki maçında Erzurumspor deplasmanına gidecek.

45 puana yükselen Esenler Erokspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor