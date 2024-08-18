Çorum FK ile Fatih Karagümrük yenişemedi 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK, sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi

1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Çorum FK ile Şenol Can yönetimindeki Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada 4 gol çıkarken kazanan olmadı. Gol düellosuna sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

4 GOL VAR, KAZANAN YOK

Ev sahibi ekibin golleri; 8. dakikada Thomas Verheydt, 79. dakikada Gerolda'dan geldi. Karagümrük'ün gollerini ise 56 ve 69. dakikalarda Wesley kaydetti.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 2'ye çıkardı. Çorum FK ise ligdeki ilk puanını aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacak. Karagümrük ise Manisa'yı ağırlayacak.