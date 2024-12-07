Çorum FK, Manisa FK karşısında tek golle güldü

Haber Merkezi
1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Çorum FK oldu.
ÇORUM FK, TEK GOLLE KAZANDI
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golü, 13. dakikada Burak Süleyman kaydetti.
Karşılaşmanın 30. dakikasında Manisa FK'dan Birkan Yılmaz, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
MANİSA FK'NIN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 23'e yükseltti. Son 7 maçta 6 mağlubiyet alan Manisa FK ise 17 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Amedspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.
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