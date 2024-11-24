Çorum FK öne geçti, Esenler Erokspor yakaladı

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1. Lig 13. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç 4 gole sahne oldu. Çorum FK, 2-0 öne geçtiği müsabakada rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Çorum FK mücadelenin 3. dakikasında Suat Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Kerem Kalafat, 27. dakikada çorum FK'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı başka gol çıkmadı ve devreye Çorum 2-0 önde girdi.

Esenler Erokspor, 75. dakikada Catakovic'in kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi. Catakovic 90+6. dakikada 1 gol daha buldu ve durumu 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmadı takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Esenler Erokspor'da Oğuz Ceylan, 89. dakikada kırmızı kart görerek son bölümde takımını 10 kişi bıraktı.

İKİ TAKIM SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDI

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 22'ye yükseltti. Esenler ise 18 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Çorum, Erzumspor FK'yı ağırlayacak. Esenler ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.