Çorum FK oyuncusundan Amedspor tribününe tepki çeken hareket

Haber Merkezi

1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan Amedspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 63. dakikasındaki bir pozisyon sonrası yaşananlar ise maçın önüne geçti.

Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman, kendisine atılan yabancı maddelere tepkisi çok sert gösterdi.

YAPTIĞI HAREKETLER KARŞILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Süleyman bu dakikada Amedspor tribünlerine yönelik küfretmeye başladı.

Daha sonra tepki çeken hareketler yapan Süleyman tansiyonun yükselmesine yol açtı.

Süleyman'ın yaptığı hareket tartışmalara neden olurken o anlar böyle görüntülendi.

İşte o anlar...

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)