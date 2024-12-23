Çorum FK, sahasında Ankaragücü ile yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'in 17. hafta maçında Çorum FK, Ankaragücü'nü konuk etti.
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İKİ TAKIMDA PUANLARI PAYLAŞTI
Çorum FK'nın golünü 51'de Kadir Seven kaydetti. Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü ise 89. dakikada Dorin Rotariu attı.
Öte yandan mücadelenin 40. dakikasında Ankaragücü forması giyen Emre Gültekin, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Çorum FK, bu maçın ardından puanını 25'e yükseltti. Ankaragücü ise 23 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Çorum, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü, Keçiörengücü'nü konuk edecek.
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