Çorum FK, Ümraniyespor'a 3 attı

Haber Merkezi
1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çorum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip Çorum FK, 3-1'lik skorla kazandı.
ÇORUM FK, 3 GOLLE KAZANDI
Çorum FK'nin gollerini 9. dakikada Tunahan Ergül, 47. dakikada Geraldo ve 82. dakikada Thomas Verheijdt attı.
Ümraniyespor'un tek golü 70. dakikada Tomislav Glumac'tan geldi.
ÇORUM EKİBİ, PUANINI 32 YAPTI
Bu sonucun ardından Çorum FK, 32 puana yükseldi. Ümraniyespor, 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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