Çorum FK - Yeni Malatyaspor maçı Ankara'da oynanacak
AA

1. Lig'in 5. haftasındaki Çorum FK - Yeni Malatyaspor maçının Ankara'da oynanacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacağımız Ahlatcı Çorum FK müsabakası Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacaktır.

AKTEPE STADYUMU'NDA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan maç programında da müsabakanın Aktepe Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Emre Çalışkan
Editör