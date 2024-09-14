Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u farklı geçti

Haber Merkezi
1. Lig 5. hafta mücadelesinde Murat Uçkun yönetimindeki Yeni Malatyaspor ile Serkan Özbalta'nın ekibi Çorum FK karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçta kazanan 4-0'lık skorla konuk takım Çorum FK oldu.
ÇORUM EKİBİ 4 GOLLE KAZANDI
Çorum FK'nin gollerini 31. dakikada Thomas Verheydt, 38. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan, 55. dakikada Durel Avounou ve 85. dakikada Ahmethan Köse kaydetti.
YENİ MALATYASPOR, MANİSA DEPLASMANINA GİDECEK
Bu sonuçla birlikte Çorum FK ligdeki puanını 6'ya yükseltirken, Yeni Malatyaspor ilk hafta maçtan çekildiği için -3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK evinde Kocaelispor'u ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.
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