Futbolculuk yıllarında Türkiye'de yaklaşık 10 yıl top koşturan Fernand Coulibaly bu kez antrenörlüğe başladı.

Süper Lig'in eski golcüsü Fernand Coulibaly, Türkiye'de antrenörlüğe başladı.

1994'te Adana Demirspor ile başladığı Türkiye kariyerinde Gaziantepspor, Ankaragücü, Vanspor, Siirt Jetpa, Denizlispor ve Diyarbakırspor formaları giyen eski golcü, Turgutluspor'da forvet antrenörlüğüne başladı.

“FORVET ANTRENÖRÜ OLDU”

2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Turgutluspor'un açıklamasında, "Turgutlusporumuzda, Türkiye’de birçok takımda forma giymiş tecrübeli oyuncu Fernand Coulibaly, forvet antrenörü olarak göreve başladı. Bugün takımımızla ilk antrenmanına çıkan Fernand Coulibaly, bundan sonraki süreçte forvet oyuncularımıza tecrübelerini aktaracak." denildi.