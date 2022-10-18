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    Courtois'dan Ballon d'Or eleştirisi

    Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, mevkisi nedeniyle Altın Top ödülünü kazanmasına imkan verilmeyeceğini söyledi.
    • 18.10.2022 - 18:13
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    Courtois'dan Ballon d'Or eleştirisi

    France Football dergisi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda dün düzenlenen törenle en iyi kaleciye verilen Lev Yaşin ödülünü kazanan Belçikalı file bekçisi, duygularını dile getirdi.

    La Liga ekiplerinden Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, mevkisi nedeniyle Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmasına imkan verilmeyeceğini söyledi.

    "Futbol, atanın önem kazandığı bir oyun olmaya devam edecek"

    Fransa basınına konuşan 30 yaşındaki kaleci, takım arkadaşı Karim Benzema'nın Altın Top ödülünü kazanmasından memnuniyet duymasına rağmen organizasyonun kalecilere yeterince önem vermediğine dikkati çekerek, "Her şeyden önce, Karim adına çok mutluyum. Futbolda gol atmak, gol kurtarmaktan her zaman daha önemli olacak gibi gözüküyor.

    Futbol, atanın önem kazandığı bir oyun olmaya devam edecek. 'Bu ödülü benim kazanmam gerekiyordu' demiyorum ama Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan bir kaleci olarak podyuma bile çıkamadım." ifadelerini kullandı.

    Courtois dan Ballon d Or eleştirisi #1

    "Bir kaleci olarak almanıza imkan yok"

    Kalecilerin ödüllerde arka planda kalmasından şikayet eden Courtois, "Oylamanın mantığını anlıyorum ve ödülü kazanma ihtimalim olmadığının farkındayım. Bu ödülü, bir kaleci olarak almanıza imkan yok. Geçen yıl yaptıklarımın üstüne çıkabilecek bir kaleci performansı olabileceğinden şüpheliyim." değerlendirmesinde bulundu.

    Courtois dan Ballon d Or eleştirisi #2

    "Courtois, bence dünyanın açık ara en iyi kalecisi"

    Real Madrid'in eski kalecisi Iker Casillas da Courtois'ya sosyal medya sitesi Twitter hesabından destek verdi. Ödül töreninde Courtois'nın hakkının yendiğini savunan İspanyol kaleci, "Courtois, bence dünyanın açık ara en iyi kalecisi. Ballon d'Or'da en azından podyuma bile çıkamaması nedeniyle çok üzgünüm. Bu ödül, hangi kriterlere göre veriliyor, hala anlamadım." mesajını paylaştı.

    Courtois dan Ballon d Or eleştirisi #3

    Courtois, yedinci oldu

    Yılın oyuncusuna verilen Altın Top ödülünde Benzema'nın ardından Senegalli Sadio Mane 2'nci, Bekçikalı Kevin De Bruyne 3'üncü sırayı alarak podyuma çıkmıştı.

    Courtois ise genel sıralamada yedincilik elde etmişti. Altın Top ödülünü, kaleci mevkisinde son olarak 1963 yılında, Rus Lev Yaşin kazanmıştı.

    Courtois dan Ballon d Or eleştirisi #4


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