Crespo valizini topladı! Fenerbahçe en büyük rakibine önerdi! Yılın bomba transferi... Transfer dönemi devam ederken elindeki yabancı oyuncu havuzunu daraltmak isteyen Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu, Süper Lig ekiplerinden birisine önerdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans çizen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek ve bu sene şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, yabancı kontenjanı konusunda da elini rahatlatmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonlarda başarılı futbolcularından olan Crespo'yu gözden çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'a önerdi.

Crespo'nun rotası yine Süper Lig...

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Ajansspor'un haberine göre; oyuncunun menajerinin Trabzonspor yetkilileri ile iletişime geçtiği ve oyuncusunu ucuz fiyatlara kadroya katılabileceğini belirttiği öğrenildi.

Ancak bu iddialara ilşkin iki cepheden de herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

Geride kalan sezonda Sarı-Lacivertli formayla 37 karşılaşmaya çıkan Crespo, 3 gol atarken 4 tane de asist yapmıştı