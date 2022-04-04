Crespo-Zajc ikilisi büyülüyor

Fenerbahçe son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmezken bu başarıda kuşkusuz Crespo ve Zajc'ın orta sahada yakaladıkları uyum da etkili oldu.

İsmail Kartal’ın orta sahaya dinamizm katma fikriyle yarattığı Miha Zajc ve Miguel Crespo ikilisi, Fenerbahçe’yi adeta uçuruyor.

Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle toplanan 19 puanın başkahramanları olarak Zajc-Crespo ikilisi öne çıkıyor.

Vitor Pereira’nın kiralanmasına karşı çıkıp takımda tuttuğu Miha Zajc, gol koklayan 8 numara olarak Appiah’tan sonra taraftarların gönlüne taht kurarken, yine Pereira’nın bedava denebilecek rakamla transfer ettiği Crespo da Aurelio’dan sonra en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor.

Çalışkanlığı ile dikkat çeken Crespo, son 6 karşılaşmada toplam 74 kilometre (Hatayspor 12.3, Kasımpaşa 12.67, Trabzonspor 13.1, Alanyaspor 12,63, Konyaspor 11,92, Kayserispor 11.45) koşarken, maç başı 12,34 kilometre ortalamaya ulaştı. Konyaspor karşısında 76 pas yaparken yüzde 96 pas isabetiyle oynayan Crespo, son Kayseri mücadelesinde ise 46 pasın 39’unu adrese yollayıp yüzde 85’lik bir oran tutturdu.

DEĞERLERİNİ KATLADILAR

Miha Zajc ise Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 7 gol, 1 asist üreterek takımın en üretken oyuncularından biri olarak öne çıkarken, Hatay karşısında 12.56, Kasımpaşa maçında 12.48, Trabzonspor karşısında 12.70, Alanya’da 12.02, Konyaspor maçında ise 11.93 kilometre koştu.

Fenerbahçe’nin yükselişinde büyük rol oynayan Zajc ile Crespo değerlerini de katlıyor. Miha Zajc’ın değeri 5 milyon euroya yükselirken, 600 bin ila 1 milyon euro arasında bir rakama gelen Crespo’nun değeri şimdiden 5 milyon euroyu geçti.