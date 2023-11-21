Cristian Baroni'yi sarsan olay! Ailesi tarafından dolandırıldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Cristian Baroni, baldızı Natalia ve eski futbolcu olan kayınpederi Baroninho tarafından dolandırıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

2009-2014 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe formasıyla yer alan ve gösterdiği performansla akıllarda yer edinen Brezilyalı isim Cristian Baroni, dolandırılma şokuyla karşı karşıya kaldı.

Baroni, 26.6 milyon Brezilya reallik (5.5 milyon dolar) varlığı için mahkemelerde haklılığını ispat etmeye çalışıyor.

Baroni, borçtan haberinin olmadığını savundu

40 yaşındaki isim Türkiye'de oynadığı dönem Brezilya'daki varlıklarını imzalaması için baldızı Natalia ve kayınpederi eski futbolcu Baroninho'ya vekaletname verdi.

Bu vekaletnamenin tanıdığı izinlerle Cristian adına krediler alındı, para çekme işlemleri yapıldı, çekler verdi, havalaler yapıldı. Aktif 10 milyon Brezilya reali borç ile birlikte toplam 26.6 milyon Brezilya reali tutarında işlem yapıldı.

10 milyon Brezilya reali borç için 13 Kasım'da mahkemeye çıkan Cristian Baroni, bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu ve 10 milyonluk borçtan da haberi olmadığını savundu.

Karar ertelendi

Cristian'ın baldızı Natalia Baroni ise ifadesinde, eski eşi Fabio Martins'in şüpheli işlemlerde bulunmuş olabileceğini mahkemeye iletti.

Mahkeme Fabio Martins'in yerinin tespitine, ifade vermesine karar vererek kararı erteledi.