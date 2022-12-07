Cristiano Ronaldo Al-Nassr'a transfer olacak mı? Ronaldo açıkladı!

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olacağı yönünde çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı..

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Ortaya atılan bu iddia sonrası futbolseverler büyük şaşkınlık yaşarken konu uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

İspanya'dan Marca gazetesi yaptığı haberde Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anlaştığını açıkladı. HaberdeRonaldo'nun 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı söylenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yollarını ayıran Ronaldo'nın yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor.

Ronaldo açıklama yaptı

2022 Dünya Kupası için Katar'da bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ortaya atılan bu transfer dedikodusu hakkında kısa ve net bir açıklama yaptı. Ronaldo yaptığı açıklamada "Hayır, bu doğru değil" ifadelerine yer vererek transferi yalanlamış oldu.