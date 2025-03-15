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Cristiano Ronaldo attı: Al Nassr yine kazandı

Cristiano Ronaldo attı: Al Nassr yine kazandı Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr'ın sahasında Al Kholood’u konuk ettiği mücadelede dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo bir gol daha attı. Böylelikle Ronaldo kariyerindeki 928. kez ağları havalandırmış oldu.