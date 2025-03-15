Cristiano Ronaldo attı: Al Nassr yine kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan devam ediyor.
Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, sahasında Al Kholood’u konuk etti.
Karşılaşma Al Nassr'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
GOLLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ
Mücadelede 40 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın dördüncü dakikasında ilk golü kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci golünü 26. dakikada Sadio Mane, 3. dakikada ise Jhon Duran kaydetti. Ali Lajami, 72. dakikada kendi kalesine gol atarak skoru 3-1'e getirdi.
Diğer yandan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, 1000 gole her geçen gün daha da yaklaşıyor.
928. GOLÜNÜ ATTI
Ronaldo dün akşamki golüyle kariyerinde 928. kez ağları havalandırmış oldu.
Öte yandan Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 23 lig karşılaşmasında 18 gol attı.
Ronaldo 18 golle ligin gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor.
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