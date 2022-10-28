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    Cristiano Ronaldo, Avrupa maçıyla geri döndü

    Cristiano Ronaldo, Avrupa maçıyla geri döndü

    UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Sheriff Tiraspol'u ağırlayan Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşü yaşandı.
    • 28.10.2022 - 02:39
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    UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Manchester United ile Sheriff Tiraspol karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazanırken maçta goller; 44. dakikada Dalot, 65. dakikada Rashford ve 81. dakikada Ronaldo'dan geldi.

    Sıradaki rakip Real Sociedad

    Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 12'ye yükseltti. Sheriff Tiraspol ise 3 puanda kaldı. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında liderlik maçında Real Sociedad'a konuk olacak.

    Cristiano Ronaldo, Avrupa maçıyla geri döndü #1

    Ronaldo geri döndü

    Son olarak Chelsea maçında kadro dışında bırakılan ve Manchester United altyapısıyla antrenmana gönderilen Cristiano Ronaldo, A takımla idmanlara dönmüştü.

    Portekizli süper yıldız Sheriff maçında yeniden şans buldu. Ronaldo maçta ilk 11 başladı ve 90 dakika forma giydi. Ronaldo, 81. dakikada attığı golle bu sezon ilk kez Old Trafford'da ağları sarstı.

    Cristiano Ronaldo, Avrupa maçıyla geri döndü #2

    Rashford geçen sezonu aştı

    Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford, geçen sezon takımı adına 5 gol ve 2 asist üretmişti. Yıldız oyuncu bu sezon şimdiden, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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