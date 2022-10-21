Cristiano Ronaldo: Baskıya boyun eğmeyip geri döneceğim

Manchester United ile Chelsea arasında oynanacak müsabakada kadro dışı kalan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, resmi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag ile Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo arasındaki gerilim gündeme bomba gibi düşmüştü.

Manchester United'ın Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo, süre alamamış ve müsabaka bitmeden stadı terketmişti.

Bunun üzerine Manchester United, Chelsea ile oynanacak maçta Portekizli yıldızı kadroya almama kararı aldıklarını açıklamıştı.

"Son 20 yıldır elit düzeyde futbol oynayan aynı kişiyim, aynı profesyonelim"

Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'nun Chelsea maçında kadroda olmamasına ilişkin kararına yıldız oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Sağduyulu bir yaklaşım sergileyen Portekizli yıldızın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerim boyunca her zaman yaptığım şekilde takım arkadaşlarıma, rakiplerime ve antrenörlerime karşı saygılı bir şekilde yaşamaya ve oynamaya çalışıyorum. Bu değişmedi. Ben değişmedim. Son 20 yıldır elit düzeyde futbol oynayan aynı kişiyim, aynı profesyonelim. Karar verme süreçlerimde saygı, her zaman çok önemli bir rol oynadı.





"Bazen anın etkisine kapılabiliyoruz"



Çok genç yaşta başladım. Daha ilerleyen yaştaki ve en tecrübeli oyuncuların örnekleri benim için her zaman çok önemliydi. Bu nedenle daha sonra forma giydiğim tüm takımlarda yetişen gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Ne yazık ki bu her zaman mümkün olmuyor ve bazen anın etkisine kapılabiliyoruz.





"Baskıya boyun eğmek bir seçenek değil"



Şu anda Carrington'da daha çok çalışmaya devam etmem, takım arkadaşlarıma destek vermem ve herhangi bir maç için her duruma hazır olmam gerektiğini hissediyorum. Baskıya boyun eğmek bir seçenek değil. Hiçbir zaman da olmadı. Burası Manchester United ve bizler birlik olmalıyız. Yakında tekrar birlikte olacağız"

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