Cristiano Ronaldo, Chelsea maçının kadrosuna alınmadı

Erik Ten Hag ile Cristiano Ronaldo arasındaki gerilim devam ederken Manchester United, Portekizli yıldızın Chelsea ile oynanacak maçta kadroya alınmadığını açıkladı.

Manchester United'da sular durulmuyor...

Manchester United'ın Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Cristiano Ronaldo, süre alamadı. Portekizli yıldız, maç bitmeden stadı terk ederek Ten Hag'a tepkisini gösterdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ronaldo ile teknik direktör Erik Ten Hag arasındaki gerilim, sıcaklığını koruyor.

Chelsea maçının kadrosuna alınmadı

Öte yandan Manchester United, şoke eden bir açıklama yaptı.

Manchester United, cumartesi günü Chelsea ile oynanacak maçta Portekizli yıldızın kadroya alınmayacağını duyurdu.

Manchester United'ın açıklamasında, "Cristiano Ronaldo, cumartesi günkü Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun dışında tüm takım, konsantre bir şekilde bu maça hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Bundan sonra tek başına antrenman yapacak

Ayrıca The Atletic’in haberine göre; Ronaldo, Manchester United'ın Tottenham'ı 2-0 yendiği maçta oyuna sokulmak istendi fakat Ronaldo’nun bu isteği reddettiği belirtildi.

Ayrıca gazetede, Ronaldo'nun Manchester United'da bundan sonra tek başına antrenman yapacağı yazıldı.