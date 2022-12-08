Cristiano Ronaldo: Dış güçlerin ayıramayacağı bir takımız

Cristiano Ronaldo, Portekiz basınında çıkan haberlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Ronaldo "Dış güçlerin ayıramayacağı bir takımız. Hayalimiz için sonuna kadar savaşacağız. Bize inanın" dedi.

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile kavga ettiği haberleri çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir paylaşım geldi.

37 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dış güçler tarafından kırılmayacak kadar birleşmiş bir takım"

"Dış güçler tarafından kırılmayacak kadar birleşmiş bir takım! Herhangi bir düşman tarafından korkutulmayacak kadar cesur bir ulus! Sözün gerçek anlamıyla, hayali için sonuna kadar mücadele edecek takım! Bize bu yolda inanın! Haydi Portekiz!"

Ronaldo'nun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kamptan ayrılacak iddiası

Portekiz'in Record gazetesi, Ronaldo'nun İsviçre maçında yedek kalacağını öğrenmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile kavga ettiğini ve Santos'u kamptan ayrılmakta tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Portekiz Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.