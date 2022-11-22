Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Portekizli yıldız Ronaldo hangi kupaları aldı?

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Portekizli yıldız Ronaldo hangi kupaları aldı?

Futbol kariyeri boyunca birçok kupaya sahip olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kazanıp kazanmadığı merak ediliyor. İşte Ronaldo'nun kazandığı kupalar...

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz forması ile milli takımda gollerine devam ediyor.

Avrupa şampiyonası başta olmak üzere birçok organizasyonda forma giyen efsane futbolcu, pek çok bireysel ödüle sahip olmuştur.

Cristiano Ronaldo, Androinha, Nacional, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Portekiz Milli Takım formalarıyla toplam 30 kupa kazandı.

Futbolseverler, Portekizli yıldızın Dünya Kupası alıp almadığını merak ediyor. Peki Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? İşte Ronaldo'nun kupaları...

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı?

Ronaldo'nun kariyerinde her ne kadar birçok kupa bulunsa da Dünya Kupası bunlar arasında yer almamaktadır.

Yaşı itibariyle belki de son kez çıkacağı Dünya Kupası organizasyonunda başarı elde etmek isteyen Cristiano Ronaldo, bu nedenle turnuvaya büyük bir anlam yüklemektedir.

Cristiano Ronaldo hangi kupaları aldı?