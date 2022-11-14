Cristiano Ronaldo: Erik Ten Hag'a saygı duymuyorum

Manchester United'da Teknik Direktör Erik Ten Hag ile araları bozuk olan Cristiano Ronaldo, Hag için, "Ona saygı duymuyorum. Manchester United tarafından ihanete uğradım." dedi.

Manchester United'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Teknik Direktör Erik Ten Hag arasında sular kaynamaya devam ediyor.

Daha önce Tottenham maçında süre alamayan ve maç bitmeden sahayı terkeden Ronaldo bu hareketi yüzünden Hag tarafından Chelsea maçında da kadro dışı bırakılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ikili arasındaki sular hiç durulmadı.

Ronaldo The Sun gazetesine verdiği röportajda, Manchester United'da taşları daha da yerinden oynatacak açıklamalar yaptı.

"Erik ten Hag'a saygı duymuyorum"

"Manchester United bana ihanet etti" diyen Portekizli yıldız, takımın başına gelişinin ardından forma şansı bulamadığı için suçladığı Teknik Direktör Erik Ten Hag için de "Ona saygı duymuyorum; çünkü o bana saygı duymadı. Bana saygı duymuyorsan ben de sana saygı duymam" açıklamasını yaptı.

"İhanete uğramış gibi hissettim"

Manchester United'da çok fazla üzerine gelindiğini söyleyen Ronaldo, "Beni sürekli ayrılmaya zorladılar. Kötü gidişattan beni sorumlu tuttular. Sadece teknik direktör değil, kulübün çevresindeki bazı kişiler bunu yaptı. İhanete uğramış gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

"Rooney'den daha iyiyim"

Manchester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney'i de hedef alan Ronaldo, "Beni neden bu kadar çok sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala en üst seviyede futbol oynarken, sen futbolu bırakıp emekli olduğun için olsa gerek. Bir doğruyu ise dile getirmeyeceğim, o doğru ise; ondan daha iyi göründüğüm" diye konuştu.

"Ben kalbimin sesini dinlediğim için Manchester United'a geldim"

Sir Alex Ferguson'un ayrılışından bu yana Manchester United'ın gelişemediğini savunan Cristiano Ronaldo, "Sıfır gelişim. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten iyi biliyor. Ben kalbimin sesini dinlediğim için Manchester United'a geldim. Çünkü bu kulübü ve taraftarını seviyorum. Sir Alex Ferguson,' Manchester City'ye gidemezsin' dediğinde 'Tamam patron' dedim" sözleriyle İngiliz ekibini eleştirdi.

Cristinano Ronaldo'dan ayrılığa açık kapı37 yaşındaki oyuncu, "Picasso, 'Yeni bir şeyler yapmak için önce bazı şeyleri yıkmanız gerekir' demişti. Eğer buna benimle başlayacaklarsa net bir şekilde söylüyorum, hiç sorun değil" sözleriyle de ayrılığa açık kapı bıraktı.