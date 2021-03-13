Cristiano Ronaldo: Gerçek şampiyonlar vazgeçmez

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞ MÜZELERDEDİR"

Yeniden tarih yazabileceğini söyleyen Portekizli süperstar, "Gerçek şampiyonlar asla vazgeçmez! Odak noktamız Cagliari maçı, Serie A, İtalya Kupası ve bu sezon hala elde edebileceğimiz tüm başarılar. Geçmiş müzelerdedir, doğru (Bunu söylemeliyim) ama neyse ki futbolun hafızası var, benim de! Tarih silinemez! Dayanıklılık, takım ruhu, sabır ve çok çalışmayla her gün yeniden yazılır. Bunu anlamayanlar asla başarılı olamayacaklar." ifadelerini kullandı.



