Yine boş geçmedi: Cristiano Ronaldo gol atmaya devam ediyor

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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İran ekibi Esteghlal’i konuk etti.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun da forma giydiği Al-Nassr, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 9. dakikada Jhon Duran’ın harika bir vuruşla attığı golle öne geçti.

RONALDO DURMUYOR

27. dakikada ise Sadio Mane’nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Cristiano Ronaldo gole çevirdi ve skoru 2-0’a getirdi.

Bu gol, Portekizli yıldızın turnuvadaki yedinci golü oldu.

Esteghlal, ilk yarının sonlarına doğru büyük bir darbe aldı.

40 YAŞINA GELMESİNE RAĞMEN...

İran temsilcisinde Mehran Ahmadi, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımı sahada 10 kişi kaldı.

İkinci yarıda Al-Nassr oyundaki üstünlüğünü sürdürdü ve 66. dakikada Jhon Duran bir kez daha sahneye çıktı.

Kolombiyalı forvetin kaydettiği golle skor 3-0 oldu ve Suudi Arabistan ekibi, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi başardı.

KARİYERİNDEKİ 927'NCİ GOLÜ ATTI

40 yaşına gelmesine rağmen sahalarda ter döken Ronaldo, gol katkısı vermeye devam ediyor.

Portekizli efsane, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 27 gol attı ve 4 asist yaptı.

Genele bakıldığında ise Ronaldo, dünyanın en çok gol atan oyuncusu durumunda.

Portekizli yıldız dünkü karşılaşmayla birlikte kariyerinde 927. golünü attı.

Bin golü yakalamasına yalnızca 73 gol kalan Ronaldo'nun durmaya niyeti yok gibi...